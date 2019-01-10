В Тернополе разоблачили масштабную сеть оказания сексуальных услуг

Незаконный бизнес оперативники отслеживали в течение 10 месяцев.

В Тернополе полиция разоблачила масштабную сеть оказания сексуальных услуг. Следователи задокументировали деятельность 14 человек, причастных к такому “бизнесу“.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции,

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“Дело основала 29-летняя уроженка Днепра. Сотрудничать с сутенершей согласились 9 проституток - с ее города, из Одессы, Волыни, Херсона и Киева. Также женщина наняла двух водителей из Тернополя и двух администраторов из Днепропетровской области. Последние по телефону и через Интернет принимали заказы и направляли девушек к клиентам. Покупатели сами на месте встречи выбирали ту, с которой хотели провести время“, - рассказали в полиции.

Как выяснили следователи, час услуг девушек стоил от 1 тыс. до 1,5 тыс. грн. Заработок делили пополам с посредниками. Администраторы получали по 300 грн за заказ, а водители - 200-300 за выезд.

“С клиентами девушки встречались за пределами собственного жилья - в саунах, гостиницах, частных домах. В сутки они успевали обслуживать от 5 до 10 мужчин“, - рассказали в полиции.

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Правоохранители провели несколько оперативных закупок сексуальных услуг. Во время спецоперации у сутенерши изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, записные книжки и банковские карточки.

По ст. 303 УК (сутенерство или вовлечение в занятие проституцией) будет соответствовать пять человек - организатор, водители и администраторы. Сейчас продолжается следствие.

Как сообщалось, 17 декабря в Киеве два десятка проституток вышли на митинг.