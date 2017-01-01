Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина изъяла из списка террористов три организации

Комментариев: 0
Госфинмониторинг обновил список лиц и организаций, связанных с терроризмом или подвергнутых санкциям.
Список террористов был обновлен согласно последним данным ООН
Список террористов был обновлен согласно последним данным ООН
zabavnik.club

Читай также: МИД РФ увидел поддержку террористов в санкциях США

Госфинмониторинг утвердил изменения в перечне лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, или в отношении которых применены международные санкции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, из перечня изъяли “General Establishment For Designs And Research“, “State Enterprise For Aluminum Semi Products“ и “State Enterprise For Cables And Wires“.

Читай также: Турчинов призвал СБУ расследовать трансляции “парада“ террористов

Организации были внесены в список в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН от 2003 года. Теперь же список обновился согласно последним данным международной организации.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ назвала имена предположительных убийц троих российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР. Возможные виновники, по данным СБУ, работают на ЧПК “Вагнер“.

 

Поделись:
Теги: терроризм, Украина, список, ООН
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь