Украина изъяла из списка террористов три организации

Госфинмониторинг обновил список лиц и организаций, связанных с терроризмом или подвергнутых санкциям.

Госфинмониторинг утвердил изменения в перечне лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, или в отношении которых применены международные санкции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, из перечня изъяли “General Establishment For Designs And Research“, “State Enterprise For Aluminum Semi Products“ и “State Enterprise For Cables And Wires“.

Организации были внесены в список в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН от 2003 года. Теперь же список обновился согласно последним данным международной организации.

