В КИУ заметили первые факты незаконной агитации на выборах-2019

В незаконной агитации на выборах президента уличили Андрея Садового, Валентина Наливайченко и Сергея Каплина.

Три кандидата в президенты нарушили закон, заявили в КИУ dumskaya.net

Комитет избирателей Украины (КИУ) сообщил о первых фактах незаконной агитации на выборах президента Украины, которые состоятся в конце марта.

Об этом сообщается на сайте КИУ в четверг, 10 января.

Читай также: У Зеленского рассказали, кто в его президентской команде

Так, в Киеве и других регионах Украины размещены билборды с агитацией в пользу кандидатов Сергея Каплина и Андрея Садового, которые не имеют выходных данных – сведения об учреждении, которое осуществило печать, тираж, информация о лицах, ответственных за выпуск, заказчики соответствующих материалов.

В КИУ отметили, что это является нарушением ч.3. ст. 59 закона "О выборах президента Украины". Кроме того, эти билборды были размещены за несколько месяцев до начала избирательного процесса, однако после официальной регистрации Каплина и Садового они считаются предвыборной агитацией, а потому должны размещаться с ограничениями, установленными законом. В частности, содержать исходные данные и оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

"Это же касается рекламных материалов в пользу Валентина Наливайченко, размещенных в ряде украинских интернет-изданий. Вероятно, эти материалы не были оплачены из избирательного фонда кандидата, поскольку были размещены еще до официальной регистрации", – говорится в сообщении.

Читай также: Апелляционный суд: Ликвидация избирательных участков в РФ законна

В КИУ подчеркнули, что также активные рекламные кампании проводят другие потенциальные кандидаты, что свидетельствует о сознательной манипуляции с их стороны и публичное неуважение к основным принципам демократических выборов, говорится в сообщении.

Напомним, 8 января Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты страны. Всего на пост главы государства претендуют пять человек.

Ранее в КИУ заявили, что баллотироваться в президенты намерен 31 политик. При этом треть потенциальных кандидатов в президенты – фигуранты уголовных дел НАБУ и Генпрокуратуры.