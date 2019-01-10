Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пытались сжечь, потом зарезать: Задержаны подозреваемые в покушении на ирпенского застройщика

Комментариев: 1
Полиция расследует покушение на убийство Валерия Пешего.
Пытались сжечь, потом зарезать: Задержаны подозреваемые в покушении на ирпенского застройщика
© facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото 1/3
Пытались сжечь, потом зарезать: Задержаны подозреваемые в покушении на ирпенского застройщика
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Национальная полиция задержала подозреваемых в покушении на убийство ирпенского застройщика Валерия Пешего.

Об этом сообщает полиция области.

Читай также: В Кривом Роге депутата избили металлической трубой

Нападение произошло 26 октября 2018 года. Преступники попытались поджечь автомобиль, внутри которого находился бизнесмен, а когда им это не удалось и потерпевший выскочил из салона, набросились нанесли ему ножевые ранения.

По подозрению в нападении задержан 58-летний заказчик, у которого дома нашли и изъяли около миллиона долларов наличными, и двух вероятных исполнителей - 30 и 32 лет. Им вменяют статьи ч.3 ст.15 и  ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - покушение на убийство.

Имя пострадавшего в сообщении полиции не указано, но его уточняет местное издание Зоря Приирпенья. Это Валерий Пеший, депутат горсовета Ирпеня и экс-начальник отдела земельных ресурсов Госкомзема в Ирпене. В 2015 году был кандидатом в горсовет от партии Наш край.

Как сообщалось, в Ирпене Киевской области вечером в пятницу, 26 октября, произошло покушение на застройщика Валерия Пешего. 

Поделись:
Теги: покушение, убийство, застройщик, Ирпень
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ехидный    10.01.2019, 15:04
Оценка:  0
Ехидный
В Ирпене такое творится, что всех тамошних застройщиков надо сжечь и зарезать, а это мурло в первую очередь
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь