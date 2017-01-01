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В результате обстрела ранены трое рабочих Воды Донбасса

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Пострадавшие рабочие занимались расчисткой дороги возле Южнодонбасского водопровода.
В результате обстрела ранены трое рабочих Воды Донбасса
© novosti.dn.ua
Фото 1/5
  • В результате обстрела сгорел автомобиль ЗИЛ-131
  • В результате обстрела сгорел автомобиль ЗИЛ-131
  • В результате обстрела сгорел автомобиль ЗИЛ-131
  • В результате обстрела сгорел автомобиль ЗИЛ-131
  • В результате обстрела сгорел автомобиль ЗИЛ-131
В результате обстрела ранены трое рабочих Воды Донбасса
В результате обстрела сгорел автомобиль ЗИЛ-131
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В Ясиноватском районе Донецкой области 10 января в результате обстрела были ранены трое сотрудников предприятия Вода Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"В районе села Крутая Балка во время расчистки дороги к насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода были ранены три сотрудника компании. Боеприпасами был поврежден и впоследствии сгорел автомобиль ЗИЛ-131", - указывается в сообщении.

Позже издание Новости Донбасса со ссылкой на подконтрольные боевикам СМИ сообщило, что пострадавшие рабочие были доставлены в городскую больницу Ясиноватой. Один из них был госпитализирован, ещё двое получили контузии, однако от госпитализации отказались.

Как сообщалось 9 января, в Донецке произошел взрыв в доме, есть погибшие.

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Теги: Донбасс, обстрелы, война
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