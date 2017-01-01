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В центре Львова обрушился фасад дома

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Дом входит в список памятников архитектуры и градостроительства.
Во Львове обвалился фасад дома
Во Львове обвалился фасад дома
forpost.lviv.ua

Во Львове на одной из улиц произошел обвал фасада дома.

Об этом в пятницу, 11 января, сообщил руководитель проекта Варта 1 Игорь Зинкевич.

По его словам, инцидент случился на улице Русской около 10:00. Информации о пострадавших нет.

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Как уточняет Форпост, дом, на фасаде которого произошел обвал, входит в список памятников архитектуры и градостроительства.

Инцидент случился на улице Русской
Инцидент случился на улице Русской
forpost.lviv.ua

Как сообщалось, в ноябре в Одессе на голову мужчине с высоты второго этажа упал камень, который откололся от фасада дома.

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Теги: Львов, фото, дом, обвал, фасад
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