В центре Львова обрушился фасад дома

Дом входит в список памятников архитектуры и градостроительства.

Во Львове на одной из улиц произошел обвал фасада дома.

Об этом в пятницу, 11 января, сообщил руководитель проекта Варта 1 Игорь Зинкевич.

По его словам, инцидент случился на улице Русской около 10:00. Информации о пострадавших нет.

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Как уточняет Форпост, дом, на фасаде которого произошел обвал, входит в список памятников архитектуры и градостроительства.

Инцидент случился на улице Русской forpost.lviv.ua

Как сообщалось, в ноябре в Одессе на голову мужчине с высоты второго этажа упал камень, который откололся от фасада дома.