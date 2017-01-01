В центре Львова обрушился фасад дома
Дом входит в список памятников архитектуры и градостроительства.
Во Львове на одной из улиц произошел обвал фасада дома.
Об этом в пятницу, 11 января, сообщил руководитель проекта Варта 1 Игорь Зинкевич.
По его словам, инцидент случился на улице Русской около 10:00. Информации о пострадавших нет.
Читай также: В Одессе обрушилась часть исторического здания
Как уточняет Форпост, дом, на фасаде которого произошел обвал, входит в список памятников архитектуры и градостроительства.
Как сообщалось, в ноябре в Одессе на голову мужчине с высоты второго этажа упал камень, который откололся от фасада дома.
Эта же новость на Корреспондент