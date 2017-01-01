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В Херсоне СБУ пресекла контрабанду в РФ культурных ценностей

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Житель Херсона скупал у местных коллекционеров предметы старины.
В Россию пытались вывезти коллекцию предметов старины
В Россию пытались вывезти коллекцию предметов старины
ssu.gov.ua

В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду в РФ коллекции культурных ценностей, которые относятся к периоду VII века о нашей эры – ХV века нашей эры. 

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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"Житель областного центра скупал у местных коллекционеров предметы старины для перепродажи за границу. По информации СБУ, покупателей мужчина подыскивал среди своих знакомых и на специализированных интернет-аукционах. Правоохранители задержали контрабандиста в одном из почтовых отделений во время отправки в РФ коллекции древностей, за которую злоумышленник планировал получить $1 тыс.", – заявили в спецслужбе.

По заключению экспертов, изъятые предметы старины имеют большую историческую ценность и их вывоз из Украины запрещен без соответствующего государственного разрешения. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда).

Как сообщалось 9 января, пограничник пытался съесть 200 долларов взятки при задержании.

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Теги: контрабанда, Россия, Херсон
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