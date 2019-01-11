В зоне ООС от переохлаждения умер боец АТО

Военнослужащий погиб по неосторожности при перевозке техники из одного подразделения в другое.

У Крупского остались жена, дочь и сын censor.net.ua

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В зоне ООС 10 января от переохлаждения умер военнослужащий Владимир Крупской. Об этом сообщил офицер пресс-службы Минобороны Виталий Саранцев, передает УНН.

“Он погиб во время перевоза техники из одного подразделения в другое“, - рассказал Саранцев.

По его словам, Владимир погиб по собственной неосторожности после того, как съехал в карьер машиной и получил переохлаждение. “Это небоевая потеря“, - подчеркнул офицер.

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Крупской был родом из Гадяча Полтавской области, он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде. Ему было 48 лет, у военнослужащего остались жена, дочь и сын.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 10 января было три обстрела со стороны боевиков, боевых потерь среди военнослужащих не было.