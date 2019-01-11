Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В зоне ООС от переохлаждения умер боец АТО

Комментариев: 3
Военнослужащий погиб по неосторожности при перевозке техники из одного подразделения в другое.
У Крупского остались жена, дочь и сын
У Крупского остались жена, дочь и сын
censor.net.ua

Читай также: На Донбассе днем стреляли из запрещенного оружия

В зоне ООС 10 января от переохлаждения умер военнослужащий Владимир Крупской. Об этом сообщил офицер пресс-службы Минобороны Виталий Саранцев, передает УНН.

“Он погиб во время перевоза техники из одного подразделения в другое“, - рассказал Саранцев. 

По его словам, Владимир погиб по собственной неосторожности после того, как съехал в карьер машиной и получил переохлаждение. “Это небоевая потеря“, - подчеркнул офицер.

Читай также: На Донбассе преступник скупал оружие и по указке ФСБ готовил теракты к выборам

Крупской был родом из Гадяча Полтавской области, он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде. Ему было 48 лет, у военнослужащего остались жена, дочь и сын.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 10 января было три обстрела со стороны боевиков, боевых потерь среди военнослужащих не было.

Поделись:
Теги: ООС, потери, смерть, военнослужащий, переохлаждение, Минобороны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Шандор    11.01.2019, 19:36
Оценка:  0
Шандор
Ой, какое горе, наёмник нажрался палёной горилкы и уснул пьяный на морозе. Хорошо, что только сам ликвидировался, а не устроил пьяную драку с поножовщиной, как обычно принято у гейроев.
Детонатор    11.01.2019, 19:15
Оценка:  0
Детонатор
Зачем?
Herr-anarchist    11.01.2019, 19:11
Оценка:  +1
Herr-anarchist
Сепары снежками закидали
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь