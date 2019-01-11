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В Херсонской области ограбили оружейный магазин

Комментариев: 1
Торговая точка не имела ни сигнализации, ни сейфа, поэтому злоумышленники вынесли все приглянувшееся оружие.
На Херсонщине похитили партию оружия
На Херсонщине похитили партию оружия
kherson.net.ua

В Большой Александровке Херсонской области из магазина с оружием украли шесть пневматических винтовок, пистолет, пули к ним и крупную сумму денег. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает Херсон.net.

 Как оказалось, торговая точка возле рынка не была оборудована сигнализацией. Ночью неизвестные взломали ролету, выбили стекло металлопластиковой входной двери, проникли внутрь, и забрали все понравившееся оружие.

Отмечается, что оружие находилось не в сейфе, а прямо у прилавка.

Также накануне хозяин оставил в магазине сумку, в которой лежали пять тысяч долларов. Деньги ему передал знакомый для покупки автомобиля.

Сейчас полиция ищет оружие.

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А в Николаеве задержали кавказцев, нападавших на залы игровых автоматов.

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Теги: ограбление, кража, оружие, Херсонская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    11.01.2019, 20:58
Оценка:  +1
Антибес
Это типичный слив.Штормите персонал и(или)владельца.Они знают всё про это"ограбление".
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