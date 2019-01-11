В Херсонской области ограбили оружейный магазин

Торговая точка не имела ни сигнализации, ни сейфа, поэтому злоумышленники вынесли все приглянувшееся оружие.

В Большой Александровке Херсонской области из магазина с оружием украли шесть пневматических винтовок, пистолет, пули к ним и крупную сумму денег. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает Херсон.net.

Как оказалось, торговая точка возле рынка не была оборудована сигнализацией. Ночью неизвестные взломали ролету, выбили стекло металлопластиковой входной двери, проникли внутрь, и забрали все понравившееся оружие.

Отмечается, что оружие находилось не в сейфе, а прямо у прилавка.

Также накануне хозяин оставил в магазине сумку, в которой лежали пять тысяч долларов. Деньги ему передал знакомый для покупки автомобиля.

Сейчас полиция ищет оружие.

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