В ОБСЕ заявили о потере дрона из-за обстрела на Донбассе
Наблюдатели cпециальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ потеряли беспилотный летательный аппарат, который попал под обстрел в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии за 10 января, опубликованном накануне.
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"Со своей позиции на восточной окраине населенного пункта Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) команда миссии осуществляла полет беспилотного летательного мини-аппарата с целью наблюдения за снегоуборочными работами на автодороге T-0504, когда наблюдатели услышали шесть очередей из стрелкового оружия приблизительно в 1,5-2 км к востоку от своего местонахождения", – говорится в сообщении.
По оценке наблюдателей, огонь велся по БПЛА, он "потерял высоту, а патруль миссии потерял над ним управление".
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"Наблюдателям не удалось его вернуть", – добавили в ОБСЕ.
Как сообщалось ранее, Украина купила у Турции ударные беспилотники. Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме выскотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.