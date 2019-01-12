На химзаводе в Калуше произошел масштабный пожар
На заводе Карпатнефтехим загорелась установка по производству олефинов. Данных о пострадавших нет.
На заводе Карпатнефтехим в городе Калуш Ивано-Франковской области вечером 12 января произошел масштабный пожар. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина.
"12 января в 21.08 поступило сообщение о пожаре на олефиновом заводе ООО Карпатнефтехим. В настоящее время происходит факельное горение пирогаза. Подразделения УГСЧС в области с помощью лафетных стволов осуществляют охлаждение соседних зданий", - написала Бабушкина.
Позже в ГСЧС информировали, что по состоянию на 22.30 инженерными персоналом объекта перекрыты задвижки и приостановлена подача пирогаза в установки.
Cмотрите фотогалерею: На химзаводе в Калуше произошел масштабный пожар
Мэр Калуша Игорь Матвийчук в комментарии местному изданию Викна сообщил, что, по последним данным, на производстве полиолефина ООО Карпатнефтехим загорелось топливо.
Он заверил, что выбросов опасных веществ в воздух нет.
По информации местных СМИ, горит установка по производству олефинов, которая была введена в эксплуатацию в октябре 2005 года. Разработчик проекта - немецкая компания Linde по французской технологии AXENS. Объем инвестиций составил 15 миллионов долларов.
Карпатнефтехим производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ.
Завод был остановлен в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции, и до сих пор не запущен (за исключением непродолжительного восстановления работы производства ПВХ).
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