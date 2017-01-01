Сутки на Донбассе: один военный погиб, двое ранены

За минувшие сутки сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе.

На Донбассе есть новые потери в рядах ВСУ

За прошедшие сутки, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий погиб один военный, еще двое ранены.

Об этом сообщает во вторник, 15 января, пресс-центр ООС в Facebook.

Указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли позиции украинских войск из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новомихайловка, Павлополь, Старогнатовка, Чермалык, Тарамчук, Пески и Водяное.

В свою очередь в полосе действий оперативно-тактического группировки Север из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских войск обстреляны в районе населенных пунктов Гладосово, Новотошковское, Крымское и Трехизбенка.

"В результате обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - доложили в штабе ООС.

Напомним, сепаратисты 13 января 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Также сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко назвал боевые действия в Украине "недоразумением".