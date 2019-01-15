Россия перебросила в Крым еще одну систему ПВО

Комплексы Панцирь-С заступили на боевое дежурство и уже были задействованы в военных учениях на полуострове.

Российские военные перебросили в аннексированный Крым еще одну систему противовоздушной обороны ближнего действия Панцирь-С.

Об этом во вторник, 15 января, сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.

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По данным оборонного ведомства, комплексы Панцирь-С заступили на боевое дежурство в декабре 2018 года и уже были задействованы в военных учениях на полуострове.

Ранее в январе российские военные провели ракетные учения в аннексированном Крыму с применением комплекса Бал.

Напомним, в декабре 2018 года РФ провела учения с применением дивизиона ЗРК С-400 Триумф на территории аннексированного полуострова.