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Россия перебросила в Крым еще одну систему ПВО

Комментариев: 4
Комплексы Панцирь-С заступили на боевое дежурство и уже были задействованы в военных учениях на полуострове.
Российская система ПВО ближнего действия Панцирь-С
Российская система ПВО ближнего действия Панцирь-С
uk.wikipedia.org

Российские военные перебросили в аннексированный Крым еще одну систему противовоздушной обороны ближнего действия Панцирь-С.

Об этом во вторник, 15 января, сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.

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По данным оборонного ведомства, комплексы Панцирь-С заступили на боевое дежурство в декабре 2018 года и уже были задействованы в военных учениях на полуострове.

Ранее в январе российские военные провели ракетные учения в аннексированном Крыму с применением комплекса Бал.

Напомним, в декабре 2018 года РФ провела учения с применением дивизиона ЗРК С-400 Триумф на территории аннексированного полуострова.

 

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Теги: Россия, Украина-Россия, Крым, РФ, ракетные комплексы, ПВО
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Комментариев (4)
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СухарьОК    15.01.2019, 11:05
Оценка:  0
СухарьОК
И у нас Пашинский тоже не плохо всё перебрасывает в Укроборонпроме себе в уарман,яхту за 35,000 тыс у.е какую купил.
СухарьОК    15.01.2019, 11:01
Оценка:  -1
СухарьОК
Украина тоже может похвастаться ,Порошенко тоже перебросил часть кредита валютного фонда себе в обшоры
ruslanmx    15.01.2019, 10:40
Оценка:  +1
ruslanmx
Они и в Сирии есть, вот только толку от них ,как и от С-300, никакого, Израиль как чистил им чавку, так и чистит.
farfalle    15.01.2019, 10:47
Оценка:  0
farfalle
Все зависит от обслуживающего персонала, малыш. Тут все в порядке
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