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Пожар в Киево-Печерской лавре: открыли уголовное производство

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Открыто уголовное производство по 194 ст. ч. 2 за умышленное повреждение путем поджога.
На территории Киево-Печерской лавры загорелось одно из зданий
На территории Киево-Печерской лавры загорелось одно из зданий
depositphotos.com

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По предварительным данным, в результате пожара одного из здания на территории Киево-Печерской лавры, открыто уголовное производство по 194 ст. ч. 2 за умышленное повреждение путем поджога. 

Об этом сообщает Главное следственное управление Национальной полиции Украины в Киеве.

“Из-за пожара на территории Киево-Печерской лавры, по предварительной сводке открыто уголовное производство по 194 ст. ч. 2 за умышленное повреждение путем поджога. Окончательное решение будет известно после приезда печерского пресс-офицера“, - сообщили в полиции.

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Напомним, в одном из зданий Киево-Печерской лавры начался пожар. Вызов о чрезвычайной ситуации на улице Лаврской поступил в 16:17. На место выехали спасатели.  

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Теги: поджог, пожар, лавра, Киево Печерская Лавра
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