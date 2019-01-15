В президенты идет лидер 5.10 Балашов

Документы поданы, комиссия должна зарегистрировать кандидата или отказать ему в регистрации в течение 5 дней.

Лидер политической партии 5.10 Геннадий Балашов подал документы для регистрации кандидатом в президенты на выборы 31 марта.

Документы на регистрацию во вторник утром принес в Центризбирком уполномоченный представитель Балашова, сообщили в ЦИКе, передает LB.ua.

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Стоит отметить, Геннадий Балашов родился в 1961 году в Днепропетровске (сейчас - Днепр). Окончил экономический факультет Днепропетровского государственного университета. Был депутатом Верховной Рады 3-го созыва. Запомнился, в частности, созданием политической партии За красивую Украину вместе с Леонидом Черновецким.

В 2014 году возглавил политическую партию 5.10. Целью партии является введение налоговой системы, которая предусматривала бы всего два налога: 5% с покупки и 10% социального налога.

В 2015 году баллотировался в мэры Киева, но занял лишь 11-е место с поддержкой менее 2% избирателей. Балашову принадлежит агентство недвижимости Липки.

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По состоянию на вторник ЦИК зарегистрировал 5 кандидатов: Игоря Шевченко, Андрея Садового, Валентина Наливайченко, Сергея Каплина и Виталия Скоцика.

Как сообщалось 15 января, лидер "евробляхерив" решил идти в президенты.