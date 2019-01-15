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В президенты идет лидер 5.10 Балашов

Комментариев: 14
Документы поданы, комиссия должна зарегистрировать кандидата или отказать ему в регистрации в течение 5 дней.
Балашов возглавляет политическую партию 5.10.
Балашов возглавляет политическую партию 5.10.
sharij.ne

Лидер политической партии 5.10 Геннадий Балашов подал документы для регистрации кандидатом в президенты на выборы 31 марта.

Документы на регистрацию во вторник утром принес в Центризбирком уполномоченный представитель Балашова, сообщили в ЦИКе, передает LB.ua.

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Стоит отметить, Геннадий Балашов родился в 1961 году в Днепропетровске (сейчас - Днепр). Окончил экономический факультет Днепропетровского государственного университета. Был депутатом Верховной Рады 3-го созыва. Запомнился, в частности, созданием политической партии За красивую Украину вместе с Леонидом Черновецким.

В 2014 году возглавил политическую партию 5.10. Целью партии является введение налоговой системы, которая предусматривала бы всего два налога: 5% с покупки и 10% социального налога.

В 2015 году баллотировался в мэры Киева, но занял лишь 11-е место с поддержкой менее 2% избирателей. Балашову принадлежит агентство недвижимости Липки.

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По состоянию на вторник ЦИК зарегистрировал 5 кандидатов: Игоря Шевченко, Андрея Садового, Валентина Наливайченко, Сергея Каплина и Виталия Скоцика.

Как сообщалось 15 января, лидер "евробляхерив" решил идти в президенты.

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Теги: выборы 2019, Геннадий Балашов
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Комментариев (14)
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Колишній-східняк    15.01.2019, 13:44
Оценка:  +3
Колишній-східняк
программа как у школьника...
Колишній-східняк    15.01.2019, 13:48
Оценка:  +3
Колишній-східняк
хорошо хоть не отнять поделить
Колишній-східняк    15.01.2019, 13:48
Оценка:  +2
Колишній-східняк
и поделить
valneo    15.01.2019, 13:35
Оценка:  -4
valneo
Предлагает налоги 5% с продаж и 10% подоходный, и все.
ВосставшийИзБана    15.01.2019, 14:00
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А пенсии из чего платить?
zadneprohodchik    15.01.2019, 13:27
Оценка:  -3
zadneprohodchik
А сансей хотть будет на этих выборах?
ВосставшийИзБана    15.01.2019, 12:53
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Название этой партии напоминает мне ценник.
Woodbrother    15.01.2019, 12:58
Оценка:  +4
Woodbrother
Дешевки
valneo    15.01.2019, 13:32
Оценка:  -4
valneo
Ценник: налоги 5% с продаж и 10% подоходный, и все.
Woodbrother    15.01.2019, 12:53
Оценка:  +5
Woodbrother
Это тот аферист, который кинул жителей Днепра на пророщеных тюльпановых луковицах. МММ-2
valneo    15.01.2019, 13:34
Оценка:  -4
valneo
ты бредишь. Налоги 5% с продаж и 10% подоходный, и все.
Peyot    15.01.2019, 12:46
Оценка:  +8
Peyot
да помним яркую представительницу этой партии которая пьяная и под наркотиками разносила в дребезги отделение полиции.
КимЧенПых    15.01.2019, 12:43
Оценка:  +3
КимЧенПых
это не выборы а шапито какое то
Peyot    15.01.2019, 12:47
Оценка:  +6
Peyot
с учетом сколько клоунов учавствует то да.... и зеленский их повелитель))))))
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