Рада продлила запрет на выселение жителей общежитий

"За" проголосовал 241 нардеп.

Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым продлил на неопределенный срок мораторий на выселение жителей общежитий из занимаемых жилых помещений.

“За“ соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Читай также: Растаможенные по льготной цене “евробляхи“ разрешили продавать

В предыдущей редакции закона предполагалось, что мораторий на выселение жителей общежития будет действовать до завершения реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2017-2021 годы. Согласно этой программе мораторий должен был действовать до 1 января 2022 года.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, Кабинет Министров Украины до сих пор не подал на рассмотрение Верховной Рады соответствующей обще целевой государственной программы, в связи с чем сроки действия моратория на выселение жителей общежитий следует указать следующими: “со дня опубликования этого Закона до завершения исполнения общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин“.

Читай также: Порошенко внес в Раду законопроект о выборах при военном положении

Напомним, Верховная Рада 242 голосами “за“ приняла во втором чтении и в целом законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине.