Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове двое в масках тяжело ранили полицейского

Комментариев: 0
Полици известно имя заказчика этого преступления.
Полицейский получил серьезные ранения
Полицейский получил серьезные ранения
Facebook

Сегодня в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Читай также: Пытались сжечь, потом зарезать: Задержаны подозреваемые в покушении на ирпенского застройщика

“Сегодня утром в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, получивший тяжелые ранения“, - написал Аброськин.

Он добавил, что имя заказчика этого преступления известно, он обязательно понесет суровое наказание.

Как сообщалось 10 января, в Кривом Роге депутата избили металлической трубой.

Поделись:
Теги: полицейский, нападение, Харьков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь