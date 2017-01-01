В Харькове двое в масках тяжело ранили полицейского

Полици известно имя заказчика этого преступления.

Сегодня в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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“Сегодня утром в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, получивший тяжелые ранения“, - написал Аброськин.

Он добавил, что имя заказчика этого преступления известно, он обязательно понесет суровое наказание.

Как сообщалось 10 января, в Кривом Роге депутата избили металлической трубой.