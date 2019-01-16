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Умер адвокат, защищавший торнадовцев

Комментариев: 4
Вадим Дроговоз скончался в столице от инфаркта.
Перед Новым годом Дроговоз писал об "окончании спортивного года"
Перед Новым годом Дроговоз писал об "окончании спортивного года"
facebook.com/advokat.nauki

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Известный своим участием в деле бойцов батальона “Торнадо“ адвокат Вадим Дроговоз скончался. Об этом сообщила дочь защитника Ирина, передает УНН.

Уточняя причину смерти, Ирина сказала, что Дроговоз умер от инфаркта. Прощание с адвокатом состоится в пятницу в Киевском крематории в 13.00.

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На странице адвоката в Facebook люди пишут сообщения с соболезнованиями. Последним постом, размещенным самим Вадимом, было его предновогоднее фото с дочерью и подпись: “Окончен очередной спортивный год, который заканчиваем вместе с дочкой!“

Напомним, ранее экс-командир батальона “Торнадо“ Руслан Онищенко заявил о побоях в СИЗО. В ответ сотрудники СИЗО показали видео, где он бьет себя сам.

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Теги: Дроговоз, адвокат, Торнадо, смерть, адвокат
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Комментариев (4)
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Vesna_Krasna2    16.01.2019, 19:02
Оценка:  -1
Vesna_Krasna2
Кравица и чудовище, жуть.
sharry-sharry    16.01.2019, 19:24
Оценка:  0
sharry-sharry
Это его дочь,дети должны быть красивее,чем родители и может она в маму пошла...
Vesna_Krasna2    16.01.2019, 19:26
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Ну наверное мне стадо легче.
Фарбио    16.01.2019, 18:50
Оценка:  -1
Фарбио
Дедпул
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