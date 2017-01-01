За прошлые сутки на Донбассе пострадали 10 военных

За минувшие сутки сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе.

В боевых действиях на Донбассе пострадали десять военных mil.gov.ua

За прошедшие сутки, 16 января, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях пострадали десять военных.

Об этом сообщает в четверг, 17 января, пресс-центр ООС в Facebook.

Читай также: Муженко уверен, что Россия и сама не хочет большой крови в Украине

Указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Север огонь по позициям украинских войск из ПТРК открывался в районе поселка Троицкое, а из гранатометов вблизи населенных пунктов Южное и Крымское.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли позиции украинских военных вблизи Чермалыка, Новоселовки Второй, Невельского, Авдеевки, Песков, Марьинки и Красногоровки.

“В результате обстрелов пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести и пятеро - боевые травмы (акубаротравмы)“, - доложили в штабе ООС.

Напомним, 15 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. В боевых действиях был ранен один военный.

Также сообщалось, что представители ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске предлагали создать совместную миротворческую миссию с ООН.