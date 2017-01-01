В Винницкой области мужчина забил до смерти годовалого пасынка

В Винницкой области 41-летний ранее судимый мужчина забил до смерти годовалого пасынка из-за того, что мальчик плакал.

В Винницкой области судят 41-летнего мужчину, которого подозревают в избиении годовалого пасынка из-за того, что мальчик плакал.

Через несколько дней ребенок умер, сообщила пресс-служба Винницкого городского суда.

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Как отмечается, в рамках досудебного расследования стало известно, что ранее неоднократно судимый подозреваемый, который проживал с 25-летней женщиной и ее годовалым сыном, нанес травмы ребенку, потому что мальчик плакал.

“От полученных травм ребенок через несколько дней умер. Свидетелем указанных событий была мать, которая, в свою очередь, не оказала никакой помощи своему сыну“, - говорится в сообщении.

Указано, что суд применил к подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога, поскольку в результате совершения уголовного преступления наступила смерть ребенка.

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Известно также, что обоим фигурантам дела инкриминируют статью о заведомом оставлении без помощи ребенка, повлекшем смерть человека.

Ранее сообщалось, что в городе Подольск Одесской области женщина задушила своего четырехмесячного ребенка.