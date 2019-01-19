На Крещение возле водоемов будут дежурить около 3 тысяч спасателей

Организовано 967 спасательных постов в составе 3-4 человек со средствами спасения.

К празднованию Крещения Господня по всей территории Украины подготовили множество официальных локаций, в которых можно будет максимально безопасно искупаться. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Всего в этот день от ГосЧС на водных объектах дежурят более 2 тыс. 900 человек и 541 единица техники, говорится в сообщении.

Возле официальных локаций расположились спасатели, водолазы ГосЧС, правоохранители и медицинские работники. Организовано 967 спасательных постов в составе 3-4 человек со средствами спасения.

Ранее сообщалось, что в Украине отмечают Крещение Господне.