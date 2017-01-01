Будет ли в Украине эпидемия скарлатины - прогноз экспертов

По словам экспертов, заболевания скарлатиной в Украине единичны, поэтому поводов для беспокойства нет.

Сообщения в СМИ об приближающейся эпидемии скарлатины не соответствуют действительности Минздрав Украины

Сообщения в СМИ об приближающейся эпидемии скарлатины не соответствуют действительности. Об этом сообщает Сегодня, со ссылкой на врача педиатра Дениса Армана и врача-эпидемиолога Юлия Жигалова.

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По словам экспертов, заболевания скарлатиной в Украине единичны, поэтому поводов для беспокойства нет.

"Возбудитель скарлатины – это бета-гемолитический стрептококк. То есть это не является каким-то специфическим возбудителем, это стрептококки, которые циркулируют в природе постоянно", – заявил Арман.

Симптомы скарлатины:

1. Повышение температуры и интоксикация организма. Появление ангины.

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2. На фоне ангины появляются характерные мелкопятнистые высыпания, за исключением носогубного треугольника. Сыпь появляется в естественных складках кожи к концу первых суток, реже на второй или третий день.

3. 3-4 день - язык, который до этого был покрыт белым налетом, очищается и приобретает характерный малиновый вид.

4. Далее - начинается характерное шелушение кожи.

Но в последнее время скарлатина начала отходить от традиционного проявления, например - без ангины, или шелушения кожи.

Ранее сообщалось, что в Лукьяновском СИЗО объявили карантин из-за вспышки кори - СМИ.