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Как празднуют Крещение 2019 в Украине: Подборка ярких фото

Комментариев: 3
Лента соцсетей наполнилась яркими фотографиями купаний в ледяных водоемах.
Как празднуют Крещение 2019 в Украине: Подборка ярких фото
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Как празднуют Крещение 2019 в Украине: Подборка ярких фото
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Праздник Крещения в этом году оказался очень теплым и солнечным. Лента соцсетей наполнилась яркими фотографиями купаний в ледяных водоемах - Bigmir)net подготовил подборку лучших из них.

Ранее сообщалось, что в Киеве окунаться в Днепр на Крещение начали до рассвета.

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Теги: крещение, Украина, фото, соцсети
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Комментариев (3)
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Coюзник    19.01.2019, 14:31
Оценка:  +1
Coюзник
В этом году году купался второй раз. Ощущение не описуемое.... организм получает стрес.... это просто великолепно. Всех с праздником
Patriot2017    19.01.2019, 14:24
Оценка:  +1
Patriot2017
Всех православных с Крещением!
emaksime    19.01.2019, 15:09
Оценка:  0
emaksime
Спасибо, взаимно!
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