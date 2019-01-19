Как празднуют Крещение 2019 в Украине: Подборка ярких фото
Лента соцсетей наполнилась яркими фотографиями купаний в ледяных водоемах.
Как празднуют Крещение 2019 в Украине: Подборка ярких фото
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Как празднуют Крещение 2019 в Украине: Подборка ярких фото
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Праздник Крещения в этом году оказался очень теплым и солнечным. Лента соцсетей наполнилась яркими фотографиями купаний в ледяных водоемах - Bigmir)net подготовил подборку лучших из них.
Ранее сообщалось, что в Киеве окунаться в Днепр на Крещение начали до рассвета.