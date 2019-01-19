Порошенко в 2018 году помиловал 14 осужденных

Среди них один гражданин Ирана и тринадцать украинцев.

Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году помиловал одного гражданина Ирана и 13 граждан Украины. Об этом в субботу, 19 января, сообщили в Администрации президента на запрос Українських Новин.

"В течение 2018 года президент Украины Петр Порошенко помиловал 14 лиц. Один из них - гражданин Исламской республики Иран, остальные - граждане Украины, в том числе одно лицо было помиловано для передачи на неподконтрольную Украине территорию в Донецкой области", - сказано в документе.

Иранца Порошенко помиловал для обмена на украинского моряка Андрея Новичкова, а осужденную за убийство двух людей Надежду Козлову - для обмена на украинского военнослужащего Романа Савкова, захваченного в плен.

Все 14 помилованных президентом в 2018 году являются гражданскими лицами. Среди них 9 мужчин и 5 женщин.

Девятерым из них был сокращен срок наказания, а пятеро были освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

Ранее сообщалось, что Порошенко помиловал женщину, которая в молодом возрасте осуществила тяжкое преступление.

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