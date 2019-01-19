Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко в 2018 году помиловал 14 осужденных

Комментариев: 4
Среди них один гражданин Ирана и тринадцать украинцев.
Порошенко помиловал 14 человек
Порошенко помиловал 14 человек

Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году помиловал одного гражданина Ирана и 13 граждан Украины. Об этом в субботу, 19 января, сообщили в Администрации президента на запрос Українських Новин.

"В течение 2018 года президент Украины Петр Порошенко помиловал 14 лиц. Один из них - гражданин Исламской республики Иран, остальные - граждане Украины, в том числе одно лицо было помиловано для передачи на неподконтрольную Украине территорию в Донецкой области", - сказано в документе.

Иранца Порошенко помиловал для обмена на украинского моряка Андрея Новичкова, а осужденную за убийство двух людей Надежду Козлову - для обмена на украинского военнослужащего Романа Савкова, захваченного в плен.

Все 14 помилованных президентом в 2018 году являются гражданскими лицами. Среди них 9 мужчин и 5 женщин.

Девятерым из них был сокращен срок наказания, а пятеро были освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

Ранее сообщалось, что Порошенко помиловал женщину, которая в молодом возрасте осуществила тяжкое преступление.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Порошенко, помилование, осужден, Петр Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
    19.01.2019, 20:42
Оценка:  0
ВЛАДИМИР ПУТИН НА ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ХРИСТОВА ОКУНУЛСЯ В ПРОРУБЬ , А СКОЛЬКО СЕГОДНЯ ВЫПИЛ НАСТОЯЩИЙ ЭУРОПЭИЦЬ ПЭДЯ ? )))
Boxerogos    19.01.2019, 20:37
Оценка:  -1
Boxerogos
Полоумная бабушка Виолетта,а ну ка расскажи нам всем как твой свинорылый хозяин страдает диабетом,а потому не пьёт.Кака он"не пьёт"видно на телеэкранах очень хорошо.Протрезвей,старушка и открой глаза.)))))))))))))
Boxerogos    19.01.2019, 20:28
Оценка:  -1
Boxerogos
Его понять можно.Ведь у него,позорного алкоголика-хуеcoca,появилось лишних целых 14 поводов набухаться!А это многого стоит.Правда этот мрачный чмырь с мешками под крысиными глазками и сосёт и бухает безо всякого повода.)))))))))))
Letohradek    19.01.2019, 20:33
Оценка:  -1
Letohradek
Мокша, неужели думаешь, что всем смешон твой примитивный "юмор" о пьянстве президента Украины? Ну тупо же ...!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь