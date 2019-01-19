Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черное море направляется ракетный эсминец США

Комментариев: 3
Американский ракетный эсминец Donald Cook (DDG 75) уже прошел через пролив Дарданеллы.
В Черное море направляется ракетный эсминец США

На пути к Черному морю через пролив Дарданеллы в субботу, 19 января, прошел американский ракетный эсминец Donald Cook (DDG 75). Об этом сообщили в пресс-службе военно-морских сил США.

Отмечается, что миссия эсминца - операции по обеспечению безопасности на море и укреплению морской стабильности в Черноморском регионе.

В ВМС США отметили, что регулярно направляют корабли в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре и международным правом. Donald Cook проведет учения с союзниками по НАТО и партнерами. 

О том, что корабль направляется в Черное море, сообщил и посол Украины в США Валерий Чалый.

Напомним, 6 января американский десантный корабль USS Fort McHenry зашел в Черное море. В пресс-службе ВМС США в Европе сообщили, что USS Fort McHenry направляется в акваторию Черного моря с целью патрулирования.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, США, Черное море, ВМС, эсминец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
    19.01.2019, 20:59
Оценка:  -1
ЭТО ТОТ , КОТОРЫЙ УСРАЛСЯ ОТ ПРОЛЁТА НАД НИМ РОССИЙСКИХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ? )))))
shurag    19.01.2019, 21:16
Оценка:  +1
shurag
сам ты усрался , упоротый ватник и валенок... когда летает металлом, то не стоит переживать , главное лишь бы не тут рухнул
    19.01.2019, 21:37
Оценка:  -2
А ЧЁ ЛЕТАЕТ НА САМОЙ СИЛЬНОЙ АРМИИ КОНТИНЕНТА ? )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь