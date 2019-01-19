В Черное море направляется ракетный эсминец США

Американский ракетный эсминец Donald Cook (DDG 75) уже прошел через пролив Дарданеллы.

На пути к Черному морю через пролив Дарданеллы в субботу, 19 января, прошел американский ракетный эсминец Donald Cook (DDG 75). Об этом сообщили в пресс-службе военно-морских сил США.

Отмечается, что миссия эсминца - операции по обеспечению безопасности на море и укреплению морской стабильности в Черноморском регионе.



В ВМС США отметили, что регулярно направляют корабли в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре и международным правом. Donald Cook проведет учения с союзниками по НАТО и партнерами.

О том, что корабль направляется в Черное море, сообщил и посол Украины в США Валерий Чалый.

Напомним, 6 января американский десантный корабль USS Fort McHenry зашел в Черное море. В пресс-службе ВМС США в Европе сообщили, что USS Fort McHenry направляется в акваторию Черного моря с целью патрулирования.

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