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В Одесской области ввели карантин в селе из-за вспышки кори

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Два ребенка находятся на лечении в стационаре. Один из них в тяжелом состоянии и его планируют перевезти в Одессу.
В Украине продолжает расти количество заболевших и умерших от кори
В Украине продолжает расти количество заболевших и умерших от кори
МОЗ України

В Одесской области сохраняется сложная ситуация с заболеваемостью корью. В селе Шевченково Килийского района местные власти приняли решение о введении карантина. Об этом накануне сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко на своей странице в Facebook.

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По его словам, в селе Шевченково за два дня заболели 14 детей.

"12 находятся на домашнем лечении, двое – в стационаре. Один ребенок в тяжелом состоянии, и сейчас принимается решение о переводе его в Одессу", – отметил Бойченко.

В связи со сложившейся ситуацией в этом селе с понедельника вводится карантин в школах и садиках. Кроме того, завтра исполком рассмотрит вопрос введения карантина и в других населенных пунктах ОТГ.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области от кори умер молодой мужчина. Мужчина заболел еще 2 января, однако, за помощью обратился лишь 11 января. Лечение не дало результатов.

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Теги: дети, заболевание, болезнь, заболевания, карантин, Одесская область, корь
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