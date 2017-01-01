В Одесской области ввели карантин в селе из-за вспышки кори
В Одесской области сохраняется сложная ситуация с заболеваемостью корью. В селе Шевченково Килийского района местные власти приняли решение о введении карантина. Об этом накануне сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко на своей странице в Facebook.
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По его словам, в селе Шевченково за два дня заболели 14 детей.
"12 находятся на домашнем лечении, двое – в стационаре. Один ребенок в тяжелом состоянии, и сейчас принимается решение о переводе его в Одессу", – отметил Бойченко.
В связи со сложившейся ситуацией в этом селе с понедельника вводится карантин в школах и садиках. Кроме того, завтра исполком рассмотрит вопрос введения карантина и в других населенных пунктах ОТГ.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области от кори умер молодой мужчина. Мужчина заболел еще 2 января, однако, за помощью обратился лишь 11 января. Лечение не дало результатов.