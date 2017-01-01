Тимошенко не является "агентом Кремля" – Луценко

Генпрокурор назвал Юлию Тимошенко "пулей, которая летит только по ей известной траектории".



Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона" заявил, что не считает лидера партии Батькивщина и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко "агентом Кремля".

По словам главы ГПУ, он не согласен с "политикой оголтелого популизма", которую ведет Тимошенко, однако обвинения оппонентов экс-премьера в ее связях российским руководством голословны.







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"Категорически отрицаю, что Юля – агент Кремля. Я много знаю про нее. Юля – это пуля, которая летит только по ей известной траектории. Но в этом и есть опасность, она делает это только так, как считает нужным только она", – заявил Луценко.

Напомним, Юлия Тимошенко попала в ТОП-3 антирейтинга манипуляторов по итогам третьего квартала 2018 года. В высказываниях лидера Батькивщины насчитали 32,8% неправды, 23,9% – манипуляции, 13,4% преувеличений и только 29,9% правды.

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