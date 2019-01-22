Проституцию в Украине нужно узаконить, - Луценко

ГПУ хочет поддержать легализацию предоставления интимных услуг.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступает за легализацию проституции в стране.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, передают Українські новини.

“Думаю, что да (надо легализовать)... Считаю, что такой закон должен быть принят“, - заявил генпрокурор.

Читай также: В Киеве будут судить полицейских, “крышевавших“ воров на ж/д вокзале

Он уверен, что легализация проституции будет способствовать уменьшению коррупции среди правоохранителей, покрывающих этот незаконный бизнес. Также, по мнению Луценко, это снизит количество преступлений на сексуальной почве. При этом глава ГПУ категорически против легализации наркотиков.

Как сообщалось 17 декабря, в Киеве два десятка проституток вышли на митинг.