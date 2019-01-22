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Проституцию в Украине нужно узаконить, - Луценко

Комментариев: 14
ГПУ хочет поддержать легализацию предоставления интимных услуг.
Легализация проституции уменьшит коррупцию среди правоохранителей
Легализация проституции уменьшит коррупцию среди правоохранителей
tsn.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступает за легализацию проституции в стране.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, передают Українські новини.

“Думаю, что да (надо легализовать)... Считаю, что такой закон должен быть принят“, - заявил генпрокурор.

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Он уверен, что легализация проституции будет способствовать уменьшению коррупции среди правоохранителей, покрывающих этот незаконный бизнес. Также, по мнению Луценко, это снизит количество преступлений на сексуальной почве. При этом глава ГПУ категорически против легализации наркотиков.

Как сообщалось 17 декабря, в Киеве два десятка проституток вышли на митинг.

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Теги: проституция, ГПУ
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Комментариев (14)
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Dikiicom    22.01.2019, 14:00
Оценка:  +1
Dikiicom
Проституция есть. Проститутки есть. Безопасных условий труда для них нет. Профсоюза нет. В пенсионный фонд ничего не перечисляют! Налогов не платят! А все только потому, что работают нелегально, без законных оснований и установленных правил! Конечно нужно легализировать и упорядочить!
Хитрый-Лис    22.01.2019, 13:42
Оценка:  -2
Хитрый-Лис
Внести зміни до Постанови КМУ від 8 листопада 2000 р. № 1662
"Про затвердження переліку професійних захворювань" - венеричні захворювання передані статевим шляхом
Аделька    22.01.2019, 13:39
Оценка:  0
Аделька
Вот так вот гнилые душонки и открываются..Крышевать собираешься? Или жену работать мамкой туда отправишь,вместе с вашими детьми?!
Хитрый-Лис    22.01.2019, 13:38
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Супер.
Теперь "девчонки" будут получать регрес за профзаболевание на уровне шахтeров $)
Аделька    22.01.2019, 13:40
Оценка:  0
Аделька
Таки и пенсии будут))Повышенные))
Boxerogos    22.01.2019, 13:31
Оценка:  +3
Boxerogos
Она уже узаконена хуеcocoм Пuдорошенко и его подельниками,которые отсасывают за бабло в виде кредитов вот уже почти пять лет.
Зорян_и_Шкиряк    22.01.2019, 13:21
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Три весёлых и буйных коня явно уносят Юру в морозную даль. Народ ещё не успел перевести дух после его предложения узаконить вывезенные с Донбасса и краденные стволы, а тут он со второго ствола вдогон шмальнул!
Думаю, завтра он выйдет с предложением узаконить шмаль, а затем - что и покрепче!
Sirko_123    22.01.2019, 13:11
Оценка:  +3
Sirko_123
И свою Ирку сдай на панель
alex-zol    22.01.2019, 13:09
Оценка:  +4
alex-zol
В Раде узаконена))
П    22.01.2019, 13:00
Оценка:  +5
П
Скажи, что и игорный бизнес тоже. Как на это отреагирует МВД это же их кормушка.
Ехидный    22.01.2019, 13:00
Оценка:  +2
Ехидный
Луцик для меня стоит ниже плинтуса, но тут он прав
Sirko_123    22.01.2019, 13:12
Оценка:  -3
Sirko_123
Желаю трипер или сифилис
Зорян_и_Шкиряк    22.01.2019, 13:22
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Словно бледная ракета
Пролетела спирохета!
А за нею гонококк -
Прыг-скок, прыг-скок!..

Olshankin    22.01.2019, 13:55
Оценка:  +1
Olshankin
Зорян_и_Шкиряк
Здесь вы не правы. В метро можно подхватить и корь и бронхит и дифтерит. Плата за совместное проживание.
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