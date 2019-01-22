В одесском отеле произошло массовое хищение шуб

Инцидент случился, когда в отеле проходила праздничная вечеринка.

Преступников и похищенное имущество пока не нашли dp.ru

В одесском отеле Марлин на Польском спуске произошла массовая кража верхней одежды.

Об сообщает Думская со ссылкой на источники в прокуратуре.

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"Инцидент случился еще 12 января, во время вечеринки в честь Старого Нового года. Примерно в 3 часа ночи неизвестные воришки "увели" из гардероба 14 дорогих шуб и пуховиков со всем содержимым карманов. Ни гардеробщица, ни охранники заведения так и не смогли пояснить, как такое могло случиться", - пишет издание.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 185 УК Украины — кража. Преступников и похищенное имущество пока не нашли.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года в Запорожье задержали похитителя норковых шуб на три миллиона.