Под Львовом Нацгвардия искала пропавшую девушку

Спортсменка вышла на пробежку и не вернулась домой. Более ста человек - спасатели, полицейские и нацгвардейцы искали девушку.

Вблизи Львова 19-летняя спортсменка Василина Ильницкая вышла на пробежку и не вернулась. К ее поискам привлекли бойцов Нацгвардии. В конце концов пропавшую нашли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в области.

Так, в полицию обратился 38-летний житель поселка Брюховичи, который сообщил, что его 19-летняя дочь 21 января около восьми часов вечера вышла из дома на пробежку и обратно не вернулась.

"Девушка обычно бегала по велосипедной дорожке в направлении Львова", - сообщили в полиции.

Поиски девушки проводили полиция, представители ГСЧС, нацгвардейцы. Более ста человек прочесывали лес, кладбище рядом, заброшенные здания. Всего радиус поисков составил 15 километров.

В результате во вторник, 22 января, около 16 часов Василина сама вышла на связь, позвонила маме и сказала, что сейчас находится у подруги. Якобы вчера она написала смс-сообщение, но оно не дошло.

"Вышло некоторое недопонимание с мамой на счет мобильного телефона. Могу вас заверить, что криминала в отношении данного лица осуществлено не было, то есть все нормально", - сообщил заместитель руководителя ГУ Нацполиции Львовской области Тарас Сабанюк.

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