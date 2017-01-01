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В Одессе трое мужчин избили патрульного полицейского

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Полицейского госпитализировали с черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки .
Инцидент произошел возле Ивановского моста
Инцидент произошел возле Ивановского моста
npu.gov.ua

В Одессе возле Ивановского моста 22 января три человека избили сотрудника полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. 

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“Водитель, которого остановили за невключение светового сигнала поворота при совершении маневра, сначала отреагировал на законные требования патрульного агрессивной бранью, а дождавшись  двух друзей, вместе с ними набросился на полицейского с кулаками“, - говорится в сообщении.

За совершение преступления задержали трех человек – одесситов 28-ми и 35-ти лет и 35-летнего жителя области.

Сотрудника правоохранительных органов с черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки госпитализировали. Пока идет следствие.

По факту совершения правонарушения сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось 16 января, в Харькове двое в масках тяжело ранили полицейского.

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Теги: нападение, патрульный, Одесса
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