Экс-главу Госэкоинспекции будут судить: Скрыл имущества на 27 млн грн

Недостоверные сведения выявили в декларации чиновника за 2015, 2016 и 2017 годы.

В Киеве за декларирование недостоверной информации будут судить бывшего главу Государственной экологической инспекции Андрея Заику.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Досудебное расследование установило, что Заика, управляя Госэкоинспекцией с мая 2015 года по февраль 2017 года, внес недостоверные сведения в декларации 2015, 2016 и 2017 годы с целью скрыть свое истинное имущественное положение.

“Председатель Госэкоинспекции не задекларировал имущества на общую сумму более 27 млн гривен, среди которого несколько земельных участков в Киевской области, АР Крым, дорогостоящую квартиру в центральной части города Киева, автомобиль и корпоративные права целого ряда субъектов хозяйствования“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвинительный акт направили в Печерский райсуд Киева.

Бывшему чиновнику грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (42,5 до 51000 гривен) или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщалось 17 января, НАБУ обязали открыть дело на Гройсмана и Гриневич.