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В центре Днепра поджогом уничтожили элитный магазин

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали трех злоумышленников.
Полиция опубликовала фрагмент записи камеры наблюдения
Полиция опубликовала фрагмент записи камеры наблюдения
dp.npu.gov.ua

На Катеринославском будьваре в Днепре трое неизвестных мужчин подожгли элитный магазин одежды.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Магазин находился на первом этаже торгового комплекса. Огнем уничтожен товар и мебель.

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Полиция опубликовала фрагмент записи камеры наблюдения зафиксировашей момент поджога. На записи видно трех мужчин, которые подошли к магазину. Один из них поджег бутылку с зажигательной смесью и бросил в помещение через уже разбитую витрину. После этого злоумышленники убежали.

Как сообщалось 16 января, поджегшего Лавру бездомного просят поместить в СИЗО.

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Теги: Днепр, поджог
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