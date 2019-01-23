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В Тернополе на ходу загорелся троллейбус

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Инцидент произошел в центре областного центра, на улице Русской.
В Тернополе на ходу загорелся троллейбус
© teren.in.u
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  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
В Тернополе на ходу загорелся троллейбус
Никто из людей не пострадал
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В центре Тернополя во время движения загорелся троллейбус. Пассажиры смогли оперативно выбежать на улицу, пострадавших нет.

Об этом сообщает местный сайт Teren.

Движение транспорта затруднено.

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“В связи с пожаром в троллейбусе на улице Русской 34, движение транспортных средств от перекрестков улиц Б.Хмельницкого-Русская до бульвара Шевченко будет временно перекрыто! Чтобы обеспечить безопасность, дорожное движение будут регулировать патрульные“, - сообщили в областном управлении Нацполиции.

Как сообщалось 23 января, в Киеве пожилой зацепер прокатился на троллейбусе.

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Теги: троллейбус, пожар, Тернополь
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