В Тернополе на ходу загорелся троллейбус
Инцидент произошел в центре областного центра, на улице Русской.
В Тернополе на ходу загорелся троллейбус
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В Тернополе на ходу загорелся троллейбус
Никто из людей не пострадал
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В центре Тернополя во время движения загорелся троллейбус. Пассажиры смогли оперативно выбежать на улицу, пострадавших нет.
Об этом сообщает местный сайт Teren.
Движение транспорта затруднено.
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“В связи с пожаром в троллейбусе на улице Русской 34, движение транспортных средств от перекрестков улиц Б.Хмельницкого-Русская до бульвара Шевченко будет временно перекрыто! Чтобы обеспечить безопасность, дорожное движение будут регулировать патрульные“, - сообщили в областном управлении Нацполиции.
Как сообщалось 23 января, в Киеве пожилой зацепер прокатился на троллейбусе.