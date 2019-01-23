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В Украине от переохлаждения умерло 150 человек

Комментариев: 2
Всего от холодов за полтора месяца пострадало 1650 человек, 84 из них погибли за последние две недели.
В Украине выросла смертность из-за холодов
В Украине выросла смертность из-за холодов
kiev.informator.ua

С начала зимы в Украине от переохлаждения пострадали 1650 человек, умерли 150.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в среду, 23 января.

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“Всего за почти полтора месяца (с 12 декабря 2018 года) от холодовой травмы пострадали 1650 человек, 150 умерли (по заключению бюро судебно-медицинской экспертизы)“, - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что только за минувшие сутки от переохлаждения и обморожений пострадали 50 украинцев, 47 из них госпитализированы.

В ведомстве напомнили основные правила, которые помогут избежать обморожений и переохлаждения. В частности, поможет многослойность одежды (между слоями одежды образуется воздушная прослойка, который удерживает тепло), нужно обязательно поесть перед выходом на улицу; не носить металлические украшения, не курить на морозе и не пытаться согреться алкоголем.

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Напомним, несмотря на снежные заносы аэропорты города Киева работают в штатном режиме, значительных задержек рейсов не было. 

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Теги: Минздрав, зима, холод, непогода, морозы, переохолодження
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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FPN    23.01.2019, 18:48
Оценка:  0
FPN
Социальное государство.
    23.01.2019, 18:34
Оценка:  +1
ПЛОХО СКАКАЛИ , САМИ ВИНОВАТЫ !!!
СУГС !!!
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