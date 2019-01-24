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На Закарпатье мужчина выстрелил в дверь и убил брата

Комментариев: 1
Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему изберет суд.
Ружье, из которого было совершено убийство
Ружье, из которого было совершено убийство
Нацполиция Украины

В селе Забродь Хустского района пьяный мужчина застрелил брата из ружья.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Закарпатской области в четверг, 24 января.

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“Правоохранители установили, что около 20 часов в доме возник семейно-бытовой конфликт между двумя родными братьями возрасте 40 и 56 лет. Во время ссоры старший из братьев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил незарегистрированное охотничье ружье, выстрелил через дверь и попал брату в голову и плечо. От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте происшествия“, – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему изберет суд.

Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).

Подозреваемый задержан и помещен в СИЗО
Подозреваемый задержан и помещен в СИЗО
Нацполиция Украины

Как сообщалось 21 января, на Закарпатье случайно застрелился первокурсник.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Закарпатье, стрельба, полиция, убийство, брат, Закарпатская область
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Комментариев (1)
Boxerogos    24.01.2019, 14:02
Оценка:  -2
Boxerogos
На той местности подобные случаи-обыденость.
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