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Во Львове пятеро новорожденных заболели корью

Комментариев: 1
Заражение детей прошло от больных матерей.
Мамы заразились корью еще до родов
Мамы заразились корью еще до родов
depositphotos.com

Пятеро младенцев во Львове заболели корью сразу после рождения.

Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил руководитель Львовского лабораторного центра Олег Когут.

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“Заражение детей прошло от больных матерей. Мамы заразились корью еще до родов. Сейчас им предоставляется соответствующее лечение“, - сообщил Когут.

Напомним, в Министерстве здравоохранения назвали количество вакцин против кори в Украине. По состоянию на 17 января 2019 года в Украине есть 933 352 дозы вакцин против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США.

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Теги: корь, младенцы, новорожденный, вакцина
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Комментариев (1)
nfhvyt    24.01.2019, 15:10
Оценка:  0
nfhvyt
Галичину закрыть на карантин на пару лет.
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