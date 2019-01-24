Во Львове пятеро новорожденных заболели корью

Заражение детей прошло от больных матерей.

Мамы заразились корью еще до родов depositphotos.com

Пятеро младенцев во Львове заболели корью сразу после рождения.

Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил руководитель Львовского лабораторного центра Олег Когут.

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“Заражение детей прошло от больных матерей. Мамы заразились корью еще до родов. Сейчас им предоставляется соответствующее лечение“, - сообщил Когут.

Напомним, в Министерстве здравоохранения назвали количество вакцин против кори в Украине. По состоянию на 17 января 2019 года в Украине есть 933 352 дозы вакцин против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США.