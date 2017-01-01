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При "разрыве связок" женщине ампутировали ногу врачи Братской РБ

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Врачи объясняют, что была смертельная опасность.
Сын пострадавшей намерен требовать наказать врача
Сын пострадавшей намерен требовать наказать врача
Скриншот из видео

В Николаевской области женщине с разрывом связок при слишком долгой постановке диагноза врачи пришли к решению ампутировать ногу и сделали женщину инвалидом 

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сообщается, что женщина поскользнулась в своем селе и обратилась к врачам Братской районной больницы. Травматолог райбольницы поставил диагноз “разрыв связок“.

“Когда через два дня женщине совсем стало плохо, ее направили к областным хирургам. А там уже спасали не ногу, а жизнь, потому что говорят, еще несколько часов и она могла умереть“, - сообщается в сюжете.

Вскоре оказалось, что у пациентки были повреждены сосуды, и если бы ее вовремя направили на обследование в областной центр, то ампутации можно было бы избежать. Известно, что сейчас сын пострадавшей намерен требовать наказать врача, чья халатность, по его мнению, сделала мать инвалидом.

Как сообщалось, в ноябре в российском городе Воронеж умерла 89-летняя пенсионерка Мария Дронова, которой врачи ошибочно ампутировали не правую, а левую ногу до середины бедра, а затем отрезали и вторую. 

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Теги: больница, Николаевская область, ампутация
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