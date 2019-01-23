Сепаратисты обстреляли детсад и жилой дом на Донбассе

Украинская сторона СЦКК заявляет об обстреле сепаратистами детского сада и жилых домов поселка Чермалык Донецкой области.

Сепаратисты обстреляли дома мирных жителей и детский сад поселка Чермалык Донецкой области вдоль линии разграничения.

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Об этом в четверг, 24 января, со ссылкой на данные Украинской стороны Совместного центра по координации и контролю сторон сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, председатель сельсовета поселка Чермалык сообщил, что со стороны неподконтрольной территории с позиций сепаратистов осуществлен обстрел их поселка.

Вскоре наблюдатели Украинской стороны СЦКК, прибыв на место обстрела, выяснили, что ночью сепаратисты из направления Набережное сделали обстрел из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык Волновахского района.

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“В ходе проведения фотофиксации были отмечены повреждения здания функционирующего детского сада Солнышко по адресу ул. Мира, 21а. В частности, утром 22 января заведующая детским заведением обнаружила пулевое отверстие в оконной раме и внутренней стене игровой комнаты. Наблюдатели СЦКК выяснили, что повреждения были нанесены пулей калибра 7,62 мм, которую нашли на полу комнаты“, - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации СЦКК, в соседнем жилом доме №21, по сообщениям хозяев двух квартир, также зафиксированы повреждения оконного стекла, рамы окна и подоконника которые возникли в результате попадания пули калибра 7,62 мм.

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“Во время обстрелов детского сада и жилых домов никто не пострадал. Факт и обстоятельства обстрела нашли свое подтверждение и в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 23.01.2019 года“, - добавили в СЦКК.

Напомним, на окраине поселка Троицкое в Луганской области под обстрел сепаратистов попал грузовик с украинскими военными. Ранения и травмы получили 10 бойцов.