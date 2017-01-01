Боевики обстреляли пиротехников ГосЧС возле Марьинки

Был ранен один из спасателей, группу эвакуировали из зоны обстрела.

Раненого пиротехника вывезли из-под обстрела и доставили в больницу facebook.com/MNSDon

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В результате вражеского обстрела в Донецкой области был ранен пиротехник ГосЧС. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ГосЧС области.

29-летний сапер осуществлял обследование и разминирование территории возле Марьинки, уточнило ведомство. Сейчас мужчина госпитализирован в больницу в Курахово.

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Обстрел произошел во вторник, когда группа пиротехников осуществляла работы по обследованию и очистке местности от взрывоопасных предметов при проведении ремонтно-восстановительных работ на ГРС Марьинка-Красногоровка.

"Примерно в 14:00 группа попала под вражеский стрелковый обстрел, в результате которого один из сотрудников получил сквозное ранение в области правого бедра", - рассказали в ГосЧС.

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Сразу после обстрела пиротехников эвакуировали из "серой зоны". В 14:55 раненый был передан работникам "скорой". Мужчине оказывается необходимая помощь, угрозы для его жизни нет.

Напомним, ранее пресс-центр ООС сообщил, что оккупанты в Луганской области угрожали сбивать все беспилотники миссии ОБСЕ.