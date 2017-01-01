В Харькове контрразведка СБУ задержала боевика "ЛНР"

Задержанный в составе так называемой Добровольной народной дружины МВД ЛНР Ночные волки.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации "Луганская народная республика" в Харькове.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Харькова в октябре 2014 года присоединился к незаконному вооруженному формированию в Луганской области.

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"Будучи в составе так называемой Добровольной народной дружины МВД ЛНР Ночные волки, он выполнял задания террористов по боевому охранению и обслуживанию тяжелой бронированной техники и артиллерии", - говорится в сообщении.

Также задержанного подозревают в том, что он сопровождал транспортные средства боевиков, перевозившие по временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей незаконные грузы, в частности, контрабанду.

Следователи Управления СБУ области открыли в отношении подозреваемого уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Решается вопрос объявления задержанному о подозрении в совершении преступления.

Как сообщалось 18 января, агент спецслужб РФ отказался взрывать нефтепровод Одесса-Броды.