Более 40 млн грн компенсации выплачено нардепам за аренду жилья

Соответствующие выплаты получил Парубий и более половины нардепов.

Компенсацию получили в частности и некоторые кандидаты в президенты unian.net

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и 176 народных депутатов получили 40633450 гривен из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в 2018 году.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Украинской новостей.

Так, 162 депутата получили по 237 250 гривен компенсации, в том числе Парубий, председатель фракции Объединение Самопомощь Олег Березюк и председатель Народного фронта Максим Бурбаки.

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Во фракции Блок Петра Порошенко средства из госбюджета на соответствующие цели получили 63 из 135 депутатов, в том числе Андрей Вадатурский, Аркадий Корнацкий, Иван Куличенко, Богдан Онуфрик, Александр Сугоняко, Константин Усов, Александр Черненко и кандидат в президенты Сергей Каплин.

Во фракции Народный фронт компенсацию получили 42 из 80 депутатов, в том числе заместитель председателя фракции Юрий Береза, депутаты Евгений Дейд, Андрей Левус, Михаил Гаврилюк, Олег Кришин и Игорь Лапин.

В Объединении Самопомощь бюджетные средства получили 14 из 25 депутатов, в том числе председатель фракции Олег Березюк и его заместитель Олег Лаврик, депутаты Тарас Пастух, Семен Семенченко.

В "оппозиционном блоке" - 9 из 43 нардепов, среди которых Дмитрий Колесников.

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Также получили компенсацию 10 из 24 депутатов группы Партия Возрождение, в том числе Евгений Геллер и Антон Киссе, 4 из 19 депутатов группы Воля народа, 8 из 21 депутатов фракции Радикальной партии (в том числе Елена Кошелева, Олег Куприенко и Юрий-Богдан Шухевич), а также 4 из 20 депутатов фракции Всеукраинское объединение Батькивщина (в том числе Сергей Евтушок, Вадим Ивченко и Юрий Одарченко).

Компенсацию получили 25 из 61 внефракционного депутата, в частности кандидаты в президенты Виталий Куприй, Евгений Мураев, а также депутаты Андрей Белецкий, Владимир Парасюк, Борислав Розенблат, Юрий Тимошенко и Дмитрий Добродомов, который подал документы в Центральную избирательную комиссию.

Как сообщалось, недавно нардеп Андрей Лозовой пытался расплатиться фальшивыми евро в аэропорту Праги, но это далеко не первый случай, когда украинские политики попадают в неприятности за границей.