Хищение 93 млн грн на Укрзализныце: О подозрении сообщили еще одному помощнику нардепа

Общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн ПАО Укрзализныця составляет восемь человек.

Помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику ПАО Укрзализныця, сообщено о подозрении в завладении 93,27 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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"По версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы и ее исполнителем. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 и ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное действие совершены в порядке ст.278, ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Поскольку в ходе расследования получены сведения, что лицо, которое подозревают в совершении особо тяжкого преступления скрывается от следствия, 23 января 2019 г. лицо было объявлено ​​в розыск", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн ПАО Укрзализныця составляет восемь человек, из которых два человека являются помощниками одного из народных депутатов.

Как сообщалось 17 января, Национальное антикоррупционное бюро 15 января сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 миллиона гривен Укрзализныци.

Среди причастных к совершению преступления - должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиала Центр обеспечения производства ПАО Украинская железная дорога.