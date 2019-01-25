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В Днепре обстреляли авто главы местного совета адвокатов

Комментариев: 1
Инцидент произошел накануне важного съезда.
В Днепре обстреляли авто главы местного совета адвокатов
© unba.org.ua
Фото 1/3
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
В Днепре обстреляли авто главы местного совета адвокатов
Никто из людей не пострадал
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Неизвестные обстреляли машину главы совета адвокатов Днепропетровской области Татьяны Лещенко. Инцидент произошел накануне областной конференции адвокатов, которая проходит 25 января и должна избрать делегатов на съезд адвокатов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов.

Ассоциация обратилась с заявлением в управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Около часа ночи неизвестные выстрелили из травматического оружия по окнам автомобиля, в котором Лещенко подъезжала к своему дому. В результате поврежден автомобиль, находившиеся в машине пассажиры не пострадали.

Как сообщалось 24 января, в Харьковской области мужчина расстрелял автобус, есть раненые.

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Теги: покушение, Днепр, стрельба
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Комментариев (1)
Люблю_Украину    25.01.2019, 15:26
Оценка:  -1
Люблю_Украину
"неизвестные расстреляли депутатов верховной рады, никто из людей не пострадал"...напомнило анекдот)))
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