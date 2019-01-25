В Днепре обстреляли авто главы местного совета адвокатов

Инцидент произошел накануне важного съезда.

Никто из людей не пострадал

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Неизвестные обстреляли машину главы совета адвокатов Днепропетровской области Татьяны Лещенко. Инцидент произошел накануне областной конференции адвокатов, которая проходит 25 января и должна избрать делегатов на съезд адвокатов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов.

Ассоциация обратилась с заявлением в управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Около часа ночи неизвестные выстрелили из травматического оружия по окнам автомобиля, в котором Лещенко подъезжала к своему дому. В результате поврежден автомобиль, находившиеся в машине пассажиры не пострадали.

Как сообщалось 24 января, в Харьковской области мужчина расстрелял автобус, есть раненые.