В Днепре обстреляли авто главы местного совета адвокатов
Неизвестные обстреляли машину главы совета адвокатов Днепропетровской области Татьяны Лещенко. Инцидент произошел накануне областной конференции адвокатов, которая проходит 25 января и должна избрать делегатов на съезд адвокатов Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов.
Ассоциация обратилась с заявлением в управление Национальной полиции в Днепропетровской области.
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Около часа ночи неизвестные выстрелили из травматического оружия по окнам автомобиля, в котором Лещенко подъезжала к своему дому. В результате поврежден автомобиль, находившиеся в машине пассажиры не пострадали.
Как сообщалось 24 января, в Харьковской области мужчина расстрелял автобус, есть раненые.