Порошенко провел телефонный разговор с патриархом Иерусалимским

Президент пригласил Иерусалимского патриарха в Украину .

Патриарх сказал, что будет молиться за мир в Украине .president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко, который во время недавнего визита в Израиль не смог встретиться с Иерусалимским патриархом Феофилом III, в пятницу поговорил с ним по телефону.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Разговор, во время которого обсуждался вопрос поместной православной церкви в Украине, состоялся по инициативе Феофила. Патриарх Иерусалимский сказал, что будет молиться за мир и процветание Украины, а также за объединение украинских православных.

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“Петр Порошенко пригласил патриарха Теофила ІІІ осуществить пастырский визит в Украину для осуществления совместной молитвы за мир в нашей стране и Европе, а также налаживания диалога с поместной церковью Украины“, - заявили в пресс-службе президента Украины.

Напомним, недавно состоялся телефонный разговор между Патриархом Иерусалимским Феофилом III и президентом Украины Петром Порошенко, в котором патриарх, как пишет The Jerusalem post, высказал свое мнение о необходимости прекратить политическое преследование экс-президента Виктора Януковича.