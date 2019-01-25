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Порошенко провел телефонный разговор с патриархом Иерусалимским

Комментариев: 4
Президент пригласил Иерусалимского патриарха в Украину .
Патриарх сказал, что будет молиться за мир в Украине
Патриарх сказал, что будет молиться за мир в Украине
.president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко, который во время недавнего визита в Израиль не смог встретиться с Иерусалимским патриархом Феофилом III, в пятницу поговорил с ним по телефону.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Разговор, во время которого обсуждался вопрос поместной православной церкви в Украине, состоялся по инициативе Феофила. Патриарх Иерусалимский сказал, что будет молиться за мир и процветание Украины, а также за объединение украинских православных.

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“Петр Порошенко пригласил патриарха Теофила ІІІ осуществить пастырский визит в Украину для осуществления совместной молитвы за мир в нашей стране и Европе, а также налаживания диалога с поместной церковью Украины“, - заявили в пресс-службе президента Украины.

Напомним, недавно состоялся телефонный разговор между Патриархом Иерусалимским Феофилом III и президентом Украины Петром Порошенко, в котором патриарх, как пишет The Jerusalem post, высказал свое мнение о необходимости прекратить политическое преследование экс-президента Виктора Януковича.

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Теги: Израиль, Украина, Порошенко, патриарх, церковь
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Комментариев (4)
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atos    25.01.2019, 17:58
Оценка:  0
atos
Хрячелло страной не занимается, всё больше по церквям да по патриархам, молодец, нашёл себе занятие ))))))
Boxerogos    25.01.2019, 17:32
Оценка:  +1
Boxerogos
На самом деле Феофил недавно послал синяка Педю к ебеной матери,а у Педи раскукарекались будто Феофил серъёзно заболел...Но на самом деле Феофил лишь серъёзно послал бухаря Педю...А потом Педе позвонили Лексус с Вованом,когда Педя откупоривал очередную бутылку бухла,и представились двумя Феофилами..
SEMPENTY    25.01.2019, 17:21
Оценка:  +2
SEMPENTY
Угостил шоколадкой?
alex-zol    25.01.2019, 17:16
Оценка:  0
alex-zol
а говорил ли?))))
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