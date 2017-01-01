На место в рекордном бюллетене претендует и Богословская

Экс-депутат в пятницу вечером принесла документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты.

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Депутат III, VI и VII созывов ВР Инна Богословская подала в документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий пакет документов политик принесла в ЦИК в пятницу вечером. Намерение баллотироваться в президенты экс-депутат от ПР озвучила еще в июле 2017 года.

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Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК сегодня зарегистрировал еще шестерых кандидатов в президенты. Всего официальными кандидатам стали 19 человек.