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На место в рекордном бюллетене претендует и Богословская

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Экс-депутат в пятницу вечером принесла документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты.
Богословская тоже подала документы в ЦИК
Богословская тоже подала документы в ЦИК
facebook.com/inna.bogoslovska

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Депутат III, VI и VII созывов ВР Инна Богословская подала в документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Соответствующий пакет документов политик принесла в ЦИК в пятницу вечером. Намерение баллотироваться в президенты экс-депутат от ПР озвучила еще в июле 2017 года.

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Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК сегодня зарегистрировал еще шестерых кандидатов в президенты. Всего официальными кандидатам стали 19 человек.

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Теги: ЦИК, кандидаты, выборы президента, Богословская, регистрация
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