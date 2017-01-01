Снег и гололедица: В Украине вводят желтый уровень опасности

В восьми областях ожидаются сильные снегопады.

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По данным УкрГидрометцентра, 27 января ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем в Полтавской, Сумской и Харьковской областях сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица.

Спасатели предупреждают, что уровень опасности - желтый.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах рекордные сугробы.