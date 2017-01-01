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Снег и гололедица: В Украине вводят желтый уровень опасности

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В восьми областях ожидаются сильные снегопады.
В восьми областях ожидается сильный снег
В восьми областях ожидается сильный снег
gismeteo.ua

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По данным УкрГидрометцентра, 27 января ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем в Полтавской, Сумской и Харьковской областях сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица. 

Спасатели предупреждают, что уровень опасности - желтый. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах рекордные сугробы.

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Теги: снег, гололедица, погода, Украина
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