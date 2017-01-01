Дороги, как стекло: В Одессе 80 аварий из-за гололедицы

Один человек погиб.

За минувшие сутки в Одессе произошло 80 ДТП с механическими повреждениями и три с пострадавшими, сообщает Думская.

Водитель автомобиля “Хонда“, ставший участником аварии на перекрестке Днепропетровской дороги и улицы Заболотного, от полученных травм умер в больнице, сообщили в пресс-службе патрульной полиции. Госпитализированы еще двое пострадавших.

Читай также: Водителей предупреждают о заснеженных дорогах

В полиции подчеркнули, что главными причинами дорожно-транспортных происшествий стали скользкая дорога, несоблюдение безопасной скорости и дистанции, нарушение правил маневрирования, отсутствие зимних шин на транспорте.

“По данным Гидрометцентра, 26 января в Одессе и области сохранится гололед и гололедица. Призываем водителей быть максимально внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать скоростной режим. Учитывая ситуацию на дорогах, воздержаться от поездок на дальние расстояния. Не оставляйте транспортные средства в местах, где они будут усложнять работу спецтехники. Пешеходам напоминаем: во время гололеда тормозной путь транспортных средств увеличивается в несколько раз“, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вводят желтый уровень опасности из-за снега и гололедицы.