Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дороги, как стекло: В Одессе 80 аварий из-за гололедицы

Комментариев: 0
Один человек погиб.
Из-за гололеда произошло множество аварий
Из-за гололеда произошло множество аварий
dumskaya.net

За минувшие сутки в Одессе произошло 80 ДТП с механическими повреждениями и три с пострадавшими, сообщает Думская.

Водитель автомобиля “Хонда“, ставший участником аварии на перекрестке Днепропетровской дороги и улицы Заболотного, от полученных травм умер в больнице, сообщили в пресс-службе патрульной полиции. Госпитализированы еще двое пострадавших.  

Читай также: Водителей предупреждают о заснеженных дорогах

В полиции подчеркнули, что главными причинами дорожно-транспортных происшествий стали скользкая дорога, несоблюдение безопасной скорости и дистанции, нарушение правил маневрирования, отсутствие зимних шин на транспорте.

“По данным Гидрометцентра, 26 января в Одессе и области сохранится гололед и гололедица. Призываем водителей быть максимально внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать скоростной режим. Учитывая ситуацию на дорогах, воздержаться от поездок на дальние расстояния. Не оставляйте транспортные средства в местах, где они будут усложнять работу спецтехники. Пешеходам напоминаем: во время гололеда тормозной путь транспортных средств увеличивается в несколько раз“, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вводят желтый уровень опасности из-за снега и гололедицы.

Поделись:
Теги: гололед, погода, Одесса, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь