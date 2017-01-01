Водителей предупреждают о заснеженных дорогах

В большинстве областей Украины покрытие дорог заснеженное, местами также гололедица .

Проезд по автодорогах государственного значения в Украине обеспечен. Об этом по состоянию на утро субботы, 26 января, сообщает пресс-служба Укравтодора.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: в большинстве областей местами заснеженное, в областях, где морось, местами гололедица. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен", - указали в ведомстве.

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Сегодня утром осадки в виде небольшого снега были в Закарпатской, Тернопольской, Львовской и Ровенской областях, в южных областях морось, на остальной территории без осадков. Температура воздуха на большей части территории колеблется от -4 до -13°С, на юге -4...+3°С.

На перевальных участках дорог Закарпатской области небольшой снег на других перевалах без осадков. Температура воздуха -2...-10°С.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 756 единиц техники и 1075 работников.

Напомним, на выходных синоптики обещали потепление и снег.

Накануне в Украине также состояние дорог было заснеженное. Местами наблюдалась гололедица.