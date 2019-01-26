Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты

Комментариев: 5
Деньги, говорят, собирали со всего мира.
Савченко выдвинули в президенты
Савченко выдвинули в президенты
EPA/UPG

Внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко, которая в настоящее время находится под арестом в СИЗО по подозрению в попытке свержения государственной власти, выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде ее партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Читай также: ЦИК зарегистрировал еще шесть кандидатов в президенты

"Делегаты съезда сегодня, 26 января, единогласно поддержали кандидатуру Надежды на пост президента Украины. Все документы в ЦИК готовы, нам осталось оплатить взнос. Мы ждем ответа от банка об открытии счета", - сообщила "Интерфаксу-Украина" сестра Савченко, глава партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко в субботу.

По ее словам, денежный взнос для участия Савченко в выборах президента Украины собран из средств членов партии и людей, которые поддерживают ее, в том числе, из-за границы, например, из США.

Поскольку Савченко находится под следствием и пребывает в СИЗО, то подавать документы для регистрации ее кандидатом в президенты в ЦИК будет доверенное лицо, что предусмотрено в случае выдвижения кандидата от партии.

Напомним, ранее сообщалось, что Надежду Савченко не зарегистрировали кандидатом в президенты.

Поделись:
Теги: Савченко, кандидаты, кандидаты в президенты 2019
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
GALE    26.01.2019, 15:54
Оценка:  0
GALE
Надо в шапито добавить шизоидную Черновил и тихоню козака Гаврилюка )
Boxerogos    26.01.2019, 15:48
Оценка:  +1
Boxerogos
#Free Savchenko
drozdikus    26.01.2019, 15:42
Оценка:  +3
drozdikus
где виолета и бобза и прочаая шваль форумная раб. за три копейки )недавно вылизующаие все фибры))))
    26.01.2019, 15:41
Оценка:  +2
КАК ДЕТИ МАЛЫЕ .....)))
КАКИЕ ВАМ ВЫБОРЫ ?!
КОГО КРЕМЛЬ НАЗНАЧИТ , ТОТ И БУДЕТ !
ВОН АМЕРИКЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЫБРАЛИ , А ВЫ ТУТ УСТРАИВАЕТЕ ДЕТСКИЙ САД ...
ИЛИ ВЫ РЕШИЛИ , ЧТО СИЛЬНЕЕ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА ? ))))
flacon9havi    26.01.2019, 15:41
Оценка:  -4
flacon9havi
Всраця і не жити!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь